Politica 177

Scuola, Lupo: "Regione diffida i sindaci dal chiudere istituti "a rischio"? No ad imposizioni"

Il capogruppo del Pd all'Ars attacca la Regione perchè ha "reagito" scrivendo ai sindaci per diffidarli dal prendere questa decisione

Redazione

25 Settembre 2020 16:13

“In una fase complessa come quella attuale, la Regione avrebbe fatto bene ad indicare chiaramente le linee guida da far adottare ai Comuni di fronte ad episodi di rischio contagio Covid19 nelle scuole, poiché di tutto c’è bisogno in questo momento tranne che di uno scontro istituzionale su un terreno così delicato”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars. Alcuni sindaci hanno chiuso gli istituti scolastici “a rischio Coronavirus”, la Regione Siciliana ha “reagito” scrivendo ai sindaci per diffidarli dal prendere questa decisione.

“Se la Regione intende mantenere aperti gli istituti anche di fronte ad episodi considerati a rischio – aggiunge Lupo – bisogna mettere i sindaci nelle condizioni di poter garantire la salute pubblica nel territorio comunale. Ma soprattutto, una decisione di questo tipo doveva essere illustrata in Parlamento e parallelamente concordata con l’Anci. Pochi giorni fa l’assessore alla Formazione ed Istruzione Roberto Lagalla è intervenuto in Aula, su richiesta del PD, per fare il punto sulla gestione della fase di riapertura degli istituti scolastici, ma non ha fatto riferimento a questo aspetto. Così come non lo ha fatto l’assessore alla salute Ruggero Razza, nel suo recente intervento all’Ars. I sindaci – conclude Lupo – devono essere coinvolti e sostenuti in questo percorso, le imposizioni non servono”.





“In una fase complessa come quella attuale, la Regione avrebbe fatto bene ad indicare chiaramente le linee guida da far adottare ai Comuni di fronte ad episodi di rischio contagio Covid19 nelle scuole, poiché di tutto c’è bisogno in questo momento tranne che di uno scontro istituzionale su un terreno così delicato”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars. Alcuni sindaci hanno chiuso gli istituti scolastici “a rischio Coronavirus”, la Regione Siciliana ha “reagito” scrivendo ai sindaci per diffidarli dal prendere questa decisione.

“Se la Regione intende mantenere aperti gli istituti anche di fronte ad episodi considerati a rischio – aggiunge Lupo – bisogna mettere i sindaci nelle condizioni di poter garantire la salute pubblica nel territorio comunale. Ma soprattutto, una decisione di questo tipo doveva essere illustrata in Parlamento e parallelamente concordata con l’Anci. Pochi giorni fa l’assessore alla Formazione ed Istruzione Roberto Lagalla è intervenuto in Aula, su richiesta del PD, per fare il punto sulla gestione della fase di riapertura degli istituti scolastici, ma non ha fatto riferimento a questo aspetto. Così come non lo ha fatto l’assessore alla salute Ruggero Razza, nel suo recente intervento all’Ars. I sindaci – conclude Lupo – devono essere coinvolti e sostenuti in questo percorso, le imposizioni non servono”.





News Successiva Chiesa Sant'Agata al Collegio distrutta dai ladri, Pagano scrive al Ministro dell'Interno: "Sbloccare iter per impianti di video sorveglianza"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare