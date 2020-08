Politica 156

Scuola, Lupo (Pd): "In Sicilia studenti distanziati in classe ma incollati sui bus. Musumeci sia coerente"

E' quanto ha affermato il capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo. A poche settimana dall'inizio dell'anno scolastico, c'è da risolvere il problema del trasporto pubblico

Redazione

26 Agosto 2020 17:12

"Non ci sarà scuola sicura se Musumeci non revoca l’ordinanza dello scorso 2 luglio che deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico: che senso ha distanziare i ragazzi in classe, quando sugli autobus o sugli scuolabus sono incollati tra di loro?". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars.



"Il presidente Musumeci dimostri di avere a cuore la salute dei cittadini e degli studenti - aggiunge Lupo - eviti di lasciare disposizioni incoerenti fra di loro e revochi l’ordinanza garantendo misure di sicurezza sanitaria sui mezzi pubblici".



"Non ci sarà scuola sicura se Musumeci non revoca l’ordinanza dello scorso 2 luglio che deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico: che senso ha distanziare i ragazzi in classe, quando sugli autobus o sugli scuolabus sono incollati tra di loro?". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars.



"Il presidente Musumeci dimostri di avere a cuore la salute dei cittadini e degli studenti - aggiunge Lupo - eviti di lasciare disposizioni incoerenti fra di loro e revochi l’ordinanza garantendo misure di sicurezza sanitaria sui mezzi pubblici".



A Caltanissetta si costituisce il "Comitato giovanile provinciale per il No al Referendum"

News Successiva Palermo-Agrigento, il viceministro Cancelleri: "Voglio consegnare l'opera entro fine 2021"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare