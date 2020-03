Attualita 331

Scuola, la sospensione proseguirà anche dopo il 3 aprile: resta da decidere quanto durerà la proroga

La conferma è arrivata dal premier Conte. Resta da definire come saranno svolti gli esami di maturità

Redazione

28 Marzo 2020 11:18

La conferma arriva dal premier Conte: "Possiamo già dire che, come anticipato dal ministro Azzolina, la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile".Resta ancora da decidere quanto durerà la proroga, che ovviamente sarà una conseguenza dell'andamento dell'emergenza sanitaria. E resta anche da definire come saranno svolti gli esami di maturità, anche se la Azzolina ha già annunciato che le commissioni saranno interne ad eccezione del presidente.

ulla fine dell'emergenza resta un grosso punto interrogativo. "Al momento è prematuro fare previsioni. Ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità: ridurremo le restrizioni fino alla loro completa eliminazione ma lo faremo gradualmente per evitare che gli sforzi fin qui compiuti siano vani", ha affermato il premier in un'intervista a Il Sole 24 Ore.



La conferma arriva dal premier Conte: "Possiamo già dire che, come anticipato dal ministro Azzolina, la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile".Resta ancora da decidere quanto durerà la proroga, che ovviamente sarà una conseguenza dell'andamento dell'emergenza sanitaria. E resta anche da definire come saranno svolti gli esami di maturità, anche se la Azzolina ha già annunciato che le commissioni saranno interne ad eccezione del presidente.

ulla fine dell'emergenza resta un grosso punto interrogativo. "Al momento è prematuro fare previsioni. Ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità: ridurremo le restrizioni fino alla loro completa eliminazione ma lo faremo gradualmente per evitare che gli sforzi fin qui compiuti siano vani", ha affermato il premier in un'intervista a Il Sole 24 Ore.



"Giovanni, pure io non vado dal barbiere", tutta l'umanità di Mattarella in un fuorionda

News Successiva La Madonna appare durante la benedizione del Papa a San Pietro? Il video impazza sul web

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare