Scuola, in Sicilia la campanella suonerà il 12 settembre

Pubblicato anche il calendario delle festività e dei ponti fissato in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico

Redazione

13 Agosto 2018 11:41

I primi a rientrare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 settembre. In Sicilia invece tutti sui banchi il 12 settembre, fino all'11 giugno. A Roma e il Lazio si andrà a scuola dal 17 settembre. L’ultima sarà la Puglia dove le lezioni inizieranno il 20 settembre (ma poi con l’autonomia scolastica può essere scelta una data diversa a patto di rispettare il numero di giorni di lezione).Questo l’elenco delle festività e dei ponti fissato per il 2019: - tutte le domeniche; - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - 1° gennaio - 6 gennaio - 21 aprile - Pasqua - 22 aprile, Lunedì dell’Angelo - 25 Aprile, Festa della Liberazione - 1° maggio, Festa del Lavoro - 2 giugno, Festa della Repubblica - Festa del Santo Patrono.

Questo il giorno di ripresa e di fine delle lezioni.

VALLE D’AOSTA: Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019

TRENTO Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

BOLZANO: Ritorno a scuola: 5 settembre 2018 Termine lezioni: 15 giugno 2019

VENETO: Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

FRIULI VENEZIA GIULIA: Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019

PIEMONTE: Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

LOMBARDIA: Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 LIGURIA: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 11 giugno 2019

EMILIA ROMAGNA: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 7 giugno 2019

TOSCANA: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 10 giugno 2019;

UMBRIA:Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 LAZIO: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

ABRUZZO: Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

MARCHE: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 CAMPANIA: Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019

MOLISE: Ritorno a scuola: 13 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 BASILICATA: Ritorno a scuola: 10 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019

CALABRIA: Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Termine lezioni: 8 giugno 2019 PUGLIA: Ritorno a scuola: 20 settembre 2018 Termine lezioni: 12 giugno 2019

SICILIA: Ritorno a scuola: 12 settembre 2018 Termine lezioni: 11 giugno 2019

SARDEGNA:Ritorno a scuola: 17 settembre 2018 Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 Termine lezioni: 8 giugno 2019



