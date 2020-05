Attualita 304

Scuola, il governo intende stabilizzare 16.000 insegnanti alla ripresa della scuola a settembre

Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, descrivendo per sommi capi il Decreto Rilancio

Redazione

12 Maggio 2020 09:06

Il governo intende stabilizzare 16.000 insegnanti alla ripresa della scuola a settembre. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg5. Gualtieri, descrivendo per sommi capi il Decreto Rilancio, ha spiegato che sono previste «risorse importanti in tanti settori dove è necessario ripartire fra cui la scuola. Ci saranno 16.000 stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti, in modo da avere complessivamente 32.000 nuovi insegnanti a settembre per aiutare i nostri ragazzi, e anche risorse importanti per adeguare le scuole».

