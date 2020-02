Eventi 336

Scuola digitale 2000, l'istituto Don Milani di Caltanissetta ha vinto la fase provinciale

Gli studenti hanno strutturato dei gruppi, consapevoli di applicare la metodologia didattica innovativa del Learning Together

Redazione

24 Febbraio 2020 11:37

L'istituto Don L Milani di Caltanissetta ha vinto la fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2020. Questi i nomi dei giovani Makers dell’IC Don L Milani di Caltanissetta. Scuola Primaria: Bello Eleonora 4B, Bellomo Matilde Maria Paola 4B, Culmone Aura Marina 4B, Giarratana Filippo 4B, Giuliana Manfredi 4B, La Monica Martina 4F, Pullerone Alice Maria Domenica 4B, Trobia Lorenzo 4B. Scuola Secondaria di I° grado: Barilà Andrea 3A, Cammarata Tommaso 1D, Ventura Mattia Francesco 2D, Zappalà Alessandro Pio 2A, Siracusa Michele 2D, Rizzo Ilaria 2D, Cosentino Marta 2D, Lipani Arianna 2D, Ventura Sofia 2D, Barrile Alessio Gabriele 3F, Costa Michele Riccardo 3F, Iraci Matteo 3G, Marretta Alessandra 3G, Pagliarello Averna Carlo 2B, Zito Beatrice 3G. Gli studenti hanno strutturato dei gruppi, consapevoli di applicare la metodologia didattica innovativa del Learning Together, sia in fase collaborativa che competitiva. Questa metodologia in una prima fase ha permesso loro di collaborare nella realizzazione di prototipi di vario tipo, sviluppando competenze STEM, digitali, artistiche, sociali e relazionali. Nella seconda fase sono stati attori protagonisti del Learning Together in due livelli di competitività. Il primo livello li ha visti partecipi del progetto Maker Challenge, che ha permesso di selezionare i gruppi più competitivi, sviluppando competenze imprenditoriali e di cittadinanza digitale. Il secondo livello li ha decretati vincitori della fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2020. Adesso li aspetta un’altra selezione, il terzo livello di competitività, cioè la fase regionale del Premio Scuola Digitale. La Dirigente Luigia Maria Emilia Perricone rende merito a tutti gli alunni che hanno lavorato in un progetto innovativo, in perfetta linea con l’obiettivo 4 dell’agenda 2030, in continuità didattica tra gli ordini scolastici Primaria e Secondaria di I° grado e si congratula con le famiglie per la collaborazione fattiva durante l’intervento didattico che ha reso onore all’Istituto Don Milani.

L'istituto Don L Milani di Caltanissetta ha vinto la fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2020. Questi i nomi dei giovani Makers dell’IC Don L Milani di Caltanissetta. Scuola Primaria: Bello Eleonora 4B, Bellomo Matilde Maria Paola 4B, Culmone Aura Marina 4B, Giarratana Filippo 4B, Giuliana Manfredi 4B, La Monica Martina 4F, Pullerone Alice Maria Domenica 4B, Trobia Lorenzo 4B. Scuola Secondaria di I° grado: Barilà Andrea 3A, Cammarata Tommaso 1D, Ventura Mattia Francesco 2D, Zappalà Alessandro Pio 2A, Siracusa Michele 2D, Rizzo Ilaria 2D, Cosentino Marta 2D, Lipani Arianna 2D, Ventura Sofia 2D, Barrile Alessio Gabriele 3F, Costa Michele Riccardo 3F, Iraci Matteo 3G, Marretta Alessandra 3G, Pagliarello Averna Carlo 2B, Zito Beatrice 3G. Gli studenti hanno strutturato dei gruppi, consapevoli di applicare la metodologia didattica innovativa del Learning Together, sia in fase collaborativa che competitiva. Questa metodologia in una prima fase ha permesso loro di collaborare nella realizzazione di prototipi di vario tipo, sviluppando competenze STEM, digitali, artistiche, sociali e relazionali. Nella seconda fase sono stati attori protagonisti del Learning Together in due livelli di competitività. Il primo livello li ha visti partecipi del progetto Maker Challenge, che ha permesso di selezionare i gruppi più competitivi, sviluppando competenze imprenditoriali e di cittadinanza digitale. Il secondo livello li ha decretati vincitori della fase provinciale del Premio Scuola Digitale 2020. Adesso li aspetta un’altra selezione, il terzo livello di competitività, cioè la fase regionale del Premio Scuola Digitale. La Dirigente Luigia Maria Emilia Perricone rende merito a tutti gli alunni che hanno lavorato in un progetto innovativo, in perfetta linea con l’obiettivo 4 dell’agenda 2030, in continuità didattica tra gli ordini scolastici Primaria e Secondaria di I° grado e si congratula con le famiglie per la collaborazione fattiva durante l’intervento didattico che ha reso onore all’Istituto Don Milani.

Caltanissetta, Real Maestranza: i muratori eleggono Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino

News Successiva All'ordine dei medici di Caltanissetta un dibattito su "La centralità della donna"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare