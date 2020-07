Attualita 754

Scuola dell'infanzia e primaria, in Sicilia non ci saranno classi con più di 10 bambini

Così come preannunciato dall'assessore Lagalla la campanella tornerà a suonare il prossimo il 14 settembre ma in modo scaglionato

Redazione

16 Luglio 2020 08:38

Nella scuola d'infanzia e nel primo bienni della primaria, in Sicilia non potranno essere create classi con più di 10 bambini. Si tratta di uno dei punti del piano per il ritorno in classe messo a punto dalla task force regionale che prevede per ogni alunno, in aula, uno spazio di almeno 1,5 o 1,8 metri quadrati.Così come preannunciato dall'assessore Lagalla la campanella tornerà a suonare il prossimo il 14 settembre ma in modo scaglionato per tutta la settimana così da testare le nuove regole anti-Covid in modo graduale e non su tutti gli studenti contemporaneamente.

I docenti, poi, non saranno obbligati ad indossare la mascherina ma verrà consigliato di mettere la visiera in plastica trasparente. Toccherà poi ai dirigenti scegliere la soluzione per evitare contemporaneamente troppi studenti negli istituti: il piano prevede la possibilità di ridurre la lezione-tipo da un’ora a 40 minuti in modo da concentrare in due fasce fra le 8 e le 16 la giornata degli studenti oppure i doppi turni nella versione tradizionale.





