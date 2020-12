Cronaca 405

Scossa di terremoto di magnitudo 6 in Croazia, avvertita anche in Italia

Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti

Redazione

29 Dicembre 2020 12:57

Un terremoto di magnitudo provvisoria 6 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

La forte scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate, a Bolzano e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Paura anche in alcuni quartieri di Napoli, dove ai piani alti delle abitazioni delle zone collinari i lampadari hanno oscillato a lungo.

In Veneto sono diverse le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco che al momento però non registrano danni a cose o strutture. (ANSA)



