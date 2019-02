Eventi 72

"Scoprire e riscoprire Caltanissetta", riprendono le visite guidate fra i palazzi e i monumenti storici della città

Appuntamento domani, venerdì 22 febbraio alle 15, in Corso Umberto per visitare i locali in cui ha sede l'Unicredit

21 Febbraio 2019 16:06

Riprendono le visite guidate relative all'iniziativa "Scoprire e riscoprire Caltanissetta" che quest'anno giunge alla 13esima edizione.Domani venerd' 22 febbraio, alle 15, è in programma, sotto la guida di Enzo Falzone, una visita ai locali dell'Unicredit (ex Banco di Sicilia) in Corso Umberto. Durante la visita verrà illustrato il programma del 2019. Ne da notizia il presidente del Cral Giustizia, Lillo Occhipinti. Quest’anno il Cral Giustizia, si avvale della collaborazione della associazione Royal Eagles, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci. "Coinvolgete i ragazzi per permettere loro di conoscere la storia della nostra città, delle sue tradizioni e delle bellezze che vi sono anche se poco conosciute se non sconosciute o, addirittura, dimenticate". La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita.



