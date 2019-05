Eventi 242

"Scoprire e riscoprire Caltanissetta", ritorna l'appuntamento con i "tesori" della città

Il prossimo appuntamento è per domenica 26 maggio con una visita guidata a Villa Barile e alla chiesa evangelica cristiana "Sola Grazia"

Redazione

21 Maggio 2019 16:00

Proseguono le visite guidate alla città nell’ambito della programmazione dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2019”, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta, presieduto da Calogero Occhipinti. Domenica 26 Maggio, alle ore 10,30 si terrà la visita guidata a Villa Barile e alla Chiesa Evangelica Cristiana “Sola Grazia”. Come sempre, la visita verrà guidata ed illustrata dal prof. Vincenzo Falzone. L’iniziativa quest’anno si avvale del patrocinio della ProLoco nissena e della collaborazione della associazione Royal Eagles Club, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci. L’appuntamento è alle ore 10,30 davanti il cancello di ingresso di Villa Barile.. La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita. Si invitano i partecipanti a coinvolgere i ragazzi affinchè possano conoscere la storia della nostra città ed apprezzarne le bellezze architettoniche e culturali esistenti. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA Il Presidente del CRAL Calogero Occhipinti Tel. 346-4000973 Email: presidente@cralgiustiziacl.it

Proseguono le visite guidate alla città nell’ambito della programmazione dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta 2019”, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta, presieduto da Calogero Occhipinti. Domenica 26 Maggio, alle ore 10,30 si terrà la visita guidata a Villa Barile e alla Chiesa Evangelica Cristiana “Sola Grazia”. Come sempre, la visita verrà guidata ed illustrata dal prof. Vincenzo Falzone. L’iniziativa quest’anno si avvale del patrocinio della ProLoco nissena e della collaborazione della associazione Royal Eagles Club, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci. L’appuntamento è alle ore 10,30 davanti il cancello di ingresso di Villa Barile.. La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita. Si invitano i partecipanti a coinvolgere i ragazzi affinchè possano conoscere la storia della nostra città ed apprezzarne le bellezze architettoniche e culturali esistenti. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA Il Presidente del CRAL Calogero Occhipinti Tel. 346-4000973 Email: presidente@cralgiustiziacl.it

Seminario alla Camera di Commercio di Caltanissetta, esperti in Digital innovation Hub incontreranno gli imprenditori

News Successiva Raduno nazionale dei Bersaglieri: presente anche la sezione dell'associazione di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews