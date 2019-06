Cronaca 185

Scoppio di una bombola al mercato di Gela: sale a 14 il bilancio dei feriti. Grave una donna incinta

Cinque in tutto i feriti gravi. Tre di loro sono già stati trasferiti al centro grandi ustioni di Catania. Altri sono in attesa di trasferimento

Rita Cinardi

05 Giugno 2019 15:01

Sono già tre i feriti trasferiti al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo (2 con ustioni sul 65% del corpo ed una donna in gravidanza con ustioni al 30% e principalmente al viso) in seguito allo scoppio di una bombola al mercato di Gela in una bancarella di polli allo spedio. Altri due feriti, anche loro gravi, un ragazzo di 16 anni e una persona di 64 anni sono al pronto soccorso del "Vittorio Emanuele" di Gela in attesa di trasferimento (ustioni su oltre il 30% del corpo, una di queste è una donna in gravidanza). Ci sono 9 ulteriori pazienti con ustioni minori. "La rete 118 - dichiara il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, in continuo contatto con il sindaco Lucio Greco - ha funzionato egregiamente e tempestivamente ed al Pronto soccorso tuti gli operatori si sono resi disponibili per dare supporto a quanti avessero bisogno".

Sono già tre i feriti trasferiti al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo (2 con ustioni sul 65% del corpo ed una donna in gravidanza con ustioni al 30% e principalmente al viso) in seguito allo scoppio di una bombola al mercato di Gela in una bancarella di polli allo spedio. Altri due feriti, anche loro gravi, un ragazzo di 16 anni e una persona di 64 anni sono al pronto soccorso del "Vittorio Emanuele" di Gela in attesa di trasferimento (ustioni su oltre il 30% del corpo, una di queste è una donna in gravidanza). Ci sono 9 ulteriori pazienti con ustioni minori. "La rete 118 - dichiara il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, in continuo contatto con il sindaco Lucio Greco - ha funzionato egregiamente e tempestivamente ed al Pronto soccorso tuti gli operatori si sono resi disponibili per dare supporto a quanti avessero bisogno".

News Successiva Gela, esplode bombola a gas al mercato rionale, sette persone ustionate: due sono in gravi condizioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews