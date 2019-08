Cronaca 512

Scoppia un tubo del metano, ustionato un operaio: ferito alle mani e alle braccia

L'uomo insieme ad un collega stava lavorando per il passaggio della fibra ottica quando improvvisamente è divampato un incendio

Redazione

22 Agosto 2019 16:47

Un operaio quarantenne è rimasto ustionato alle mani e alle braccia mentre si stava occupando, assieme ad un collega, del passaggio della fibra ottica in via Caruso Lanza ad Agrigento. I due erano all’opera quando, forse a

causa dello scoppio di una tubatura di metano, è divampato un incendio.Il ferito è stato portato in ospedale. Sul posto, sono al lavoro la polizia e i vigili del fuoco.



