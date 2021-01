Cronaca 2526

Scoppia focolaio nell'ennese dopo una festa privata: 58 invitati risultati positivi al Covid

Altre 25 sono in attesa dei risultati del test. Si sta ora cercando di tracciare la rete dei contatti. Situazione critica

Redazione

01 Gennaio 2021 17:05

Una festa privata in un locale di Nicosia nell'Ennese avrebbe provocato un focolaio Covid tra i partecipanti che provenivano da Capizzi, un paese vicino di quasi tremila abitanti sui Nebrodi, nel Messinese. Il contagio si sarebbe poi esteso ad altre persone. In tutto 58 sono risultate positive. Altre 25 sono in attesa dei risultati del test. Si sta ora cercando di tracciare la rete dei contatti. «La situazione - ha detto il sindaco Leonardo Principato Trosso - è molto critica. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'emergenza sanitaria che sta modificando le nostre abitudini di vita».

