Scoppia bombola di gas in piazza Leoni a Palermo: l'esplosione sarebbe partita da un ristorante

Ci sarebbero tre feriti. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno evacuato in via precauzionale lo stabile in cui si trova il ristorante.

Redazione

30 Settembre 2019 22:09

Paura in Piazza Leoni a Palermo per una fuga di gas che ha provocato una forte esplosione. A scoppiare, provocando un forte boato e poi le fiamme, sarebbe stata una bombola di gas del ristorante "Verdechiaro", chiuso al pubblico per ristrutturazione. Tre persone sono rimaste lievemente ferite.Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno evacuato in via precauzionale lo stabile in cui si trova il ristorante.

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco confermano l’intervento nel tratto di strada compreso tra via Imperatore Federico e villa Airoldi. Il traffico è stato bloccato entrambi i sensi di marcia e i vigili del fuoco stanno operando anche con un autoscala. Indaga la polizia. Intanto è caos nella zona. C'è paura tra i residenti e anche sui social tanti i messaggi che avvisano gli automobilisti di evitare la zona di piazza Leoni e dello Stadio.



