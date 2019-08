Cronaca 415

Scoperto un altro furbetto del reddito di cittadinanza, lavorava in nero. Carta bloccata e sequestrata

A scoprirlo è stata la guardia di finanza nel corso di un controllo effettuato in una struttura ricettiva a Pollina

Redazione

09 Agosto 2019 17:23

Un altro furbetto del reddito di cittadinanza è stato beccato in provincia di Palermo. La Guardia di finanza, nel corso di un controllo in una struttura ricettiva a Pollina, ha trovato tre lavoratori in nero.Uno di loro, M.A., 41 anni, percepiva il sussidio. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria e gli è stata sequestrata la carta delle Poste italiane utilizzata per percepire l'entrata.

Al vaglio dei finanzieri c'è ora la posizione fiscale della società alla quale è stata elevata una sanzione di 11 mila euro.

Salgono a 51 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Cefalù nell'ultimo anno.



