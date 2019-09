Cronaca 574

Scoperto a Gela un laboratorio della droga, una donna faceva la sentinella: arrestate quattro persone

Quando i carabinieri sono entrati in un appartamento, hanno sorpreso tre giovani intenti a tagliare e a confezionare numerosi dosi di stupefacente

Redazione

10 Settembre 2019 14:05

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela. Proprio nella serata di ieri, durante uno dei consueti controlli effettuati presso l’abitazione di uno dei tanti arrestati domiciliari, i militari dell’Arma sono stati insospettiti dallo strano movimento di una donna che, alla loro vista, si affrettava per tornare all’interno del proprio domicilio. Senza indugi, i Carabinieri avevano la prontezza di rincorrerla e raggiungerla dentro casa, proprio nel momento in cui questa stava gridando per allarmare i presenti dell’ arrivo delle forze dell’ordine. I militari, una volta fatto ingresso nell’appartamento, sorprendevano così altri tre giovani, tutti gelesi e con svariati precedenti di polizia, intenti a tagliare e confezionare numerose dosi di sostanza stupefacente, per un totale di una trentina di grammi circa, tra hashish, marijuana e cocaina. Un vero e proprio “laboratorio” della droga, ove gli stessi stavano collaborando per preparare la “merce” per la vendita al dettaglio. Nell’atto dell’irruzione, due dei giovani soggetti tentavano di scampare al controllo, uno nascondendosi nel box della doccia, l’altro dietro un divano. I quattro, tutti prontamente bloccati, venivano accompagnati in caserma per le formalità di rito per poi essere tratti in arresto ed accompagnati due in carcere e due ai domiciliari, a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria

