Scontro tra un'auto e un tir sulla Gela-Licata: due feriti. Elisoccorso trasporta al Sant'Elia un 37enne

Nel violento impatto sono rimasti feriti un 37enne che è in codice rosso e un 33enne trasferito al "Vittorio Emanuele"

Redazione

12 Ottobre 2020 14:01

Grave incidente stradale stamane sulla Ss 115 che collega Gela a Licata. L'impatto si è verificato poco dopo Manfria. Nello scontro tra un tir e un'auto, sono rimaste ferite due persone, uno dei quali in maniera grave. Sul posto si è reso necessario l'intervento di un elisoccorso del 118 che ha trasportato un 37enne (F.D.B.) al Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso. L'altra persona rimasta ferita nel violento impatto, un 33enne (A.M. le sue iniziali) è stato trasferito all'ospedale Vittorio Emanuele di GelaLa strada statale è stata chiusa al traffico e solo nel pomeriggio è ripresa la normale circolazione. Il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.



