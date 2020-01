Cronaca 2341

Incidente sulla Ss115: tre feriti, il più grave trasportato in elisoccorso a Caltanissetta

Ad avere la peggio il conducente della Fiat 600 G.C. le iniziali, 86 anni, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

29 Gennaio 2020 09:41

Intorno alle 9 di questa mattina due mezzi, un furgone e una Fiat 600, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Strada Statale 115 "Gela-Vittoria", subito appena fuori Gela. Sul posto una volante della polizia e l'elisoccorso del 118 inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta. Ad avere la peggio il conducente della Fiat 600 G.C. le iniziali, 86 anni, di Gela, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. Avrebbe riportato un trauma cranico e altre fratture agli arti. Altre due persone, ferite in maniera meno grave, sono state trasportate all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. (Foto Seguo News)

Intorno alle 9 di questa mattina due mezzi, un furgone e una Fiat 600, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Strada Statale 115 "Gela-Vittoria", subito appena fuori Gela. Sul posto una volante della polizia e l'elisoccorso del 118 inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta. Ad avere la peggio il conducente della Fiat 600 G.C. le iniziali, 86 anni, di Gela, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. Avrebbe riportato un trauma cranico e altre fratture agli arti. Altre due persone, ferite in maniera meno grave, sono state trasportate all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. (Foto Seguo News)

Carne sequestrata a Caltanissetta, il sindaco Gambino: "Non era destinata a scuole del capoluogo"

News Successiva Caltanissetta, sequestrate 8 tonnellate di carne in cattivo stato di conservazione e denunciate tre persone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare