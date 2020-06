Cronaca 481

Scontro tra due mezzi pesanti nei pressi di Enna, traffico deviato nello svincolo di Caltanissetta

L'incidente si è verificato sull'autostrada Palermo - Catania. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas

13 Giugno 2020 09:18

Sulla autostrada Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.Il traffico è deviato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna con indicazioni in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.





