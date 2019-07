Cronaca 553

Scontro tra due auto a Gela: bimbo trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo

Lo scontro è avvenuto tra due auto. Gravissimo un bambino che è stato trasportato in elisoccorso

Redazione

25 Luglio 2019 12:49

Grave incidente sulla Strada Statale 115 di Gela all'altezza di contrada Roccazzelle. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Gravissimo un bambino di 6 anni, che è stato trasportato in elisoccorso, inviato dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, all'ospedale Civico di Palermo per un brutto trauma cranio-facciale. La madre, una quarantenne, è stata trasportata in codice rosso per un politrauma all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. (Seguono Aggiornamenti)

