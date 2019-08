Cronaca 3269

Grave incidente tra Realmonte e la Scala dei Turchi: 59enne trasportato in elisoccorso al Sant'Elia

In ospedale è stata riscontrata la rottura della milza e un politrauma. L'intervento è riuscito ma la prognosi sulla vita rimane riservata

Redazione

14 Agosto 2019 16:00

Incidente, questa mattina, nei pressi di Realmonte. A scontrarsi un'auto e uno scooter: una Toyota Yaris ed un Piaggio Beverly per la precisione. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato violento. Ad avere la peggio, nell’incidente, è stato un motocilista cinquantanovenne, A. S., di Porto Empedocle. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Realmonte ed il 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, per questo è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa di Caltanissetta.

L'empedoclino di 59 anni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato subito diagnosticato un politrauma e la rottura della milza. Da qui l'intervento urgente eseguito dai chirurghi Giovanni Di Lorenzo e Piero Termini, collaborati dall'anestesista Salvino Asaro, il cui tempestivo approccio ha consentito di togliere la milza in pochissimi minuti.

L'intervento è riuscito ma la prognosi rimane riservata visti i traumi riportati.

L’incidente che ha visto coinvolte un’auto ed uno scooter è accaduto nel tratto stradale che collega la Scala dei Turchi con Realmonte. Il traffico, per qualche ora, è andato in tilt. I carabinieri della stazione di Realmonte si sono occupati anche della viabilità oltre che dei rilievi per ricostruire la dinamica del brutto incidente stradale.





