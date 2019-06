Cronaca 3432

Scontro sulla Palermo-Catania: muore una donna, altri tre feriti. Primi soccorsi prestati da un medico che si trovava sul posto

L'auto era ferma sulla corsia d'emergenza perché la bimba all'interno stava vomitando, ad un tratto è stata violentemente tamponata da un veicolo proveniente da dietro

Rita Cinardi

20 Giugno 2019 15:49

Tragico incidente oggi pomeriggio intorno alle 13 sulla A19 nel tratto compreso tra Catenanuova e Gerbini. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone, una purtroppo è deceduta. Mamma, bimba, nonna e sorella della nonna stavano viaggiando in direzione Catania quando hanno dovuto arrestare la corsa sulla corsia di emergenza perché la bambina stava vomitando. Ad un tratto l'auto è stata violentemente tamponata da un furgone che proveniva da dietro. Le quattro donne son rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Per fortuna in quello stesso momento stava passando il cardiologo Francesco Scardaci, già medico dell'ospedale Sant'Elia, ora in forza al Cannizzaro, che ha subito contattato il 118. Al telefono con la centrale ha chiesto come muoversi all'operatrice della centrale del 118 di Caltanissetta, Tina Aldisi la quale ha dato subito le indicazioni su come fermare le auto per mettere il luogo in sicurezza. Il medico ha fatto sì che l'elicottero, arrivato un quarto d'ora dopo, scendesse in tutta sicurezza nella zona target. Una volta a terra l'elicottero ha fatto scendere l'equipaggio. Purtroppo una delle due anziane che si trovavano in auto è morta sul posto, l'altra è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni sono critiche. Mamma e bimba invece sono state trasportate all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e le squadre di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova. Sull'autostrada il traffico è stato sbloccato dopo circa 3 ore dall'incidente.

