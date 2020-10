Cronaca 2800

Scontro sulla Palermo-Catania: il cantante Daniele De Martino ferito nell'incidente

A perdere la vita, lo zio del cantante, Stefano Cardarella che si trovava alla guida della Porche Cayenne travolta da un furgone mentre era ferma

15 Ottobre 2020 15:04

C'è anche il cantante neomelodico Daniele De Martino tra le persone coinvolte nel violento scontro verificatosi ieri pomeriggio lungo la Palermo-Catania, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova. Il cantante viaggiava a bordo della sua Porsche Cayenne, insieme allo zio di 60 anni, Stefano Cardella, che ha perso la vita nell’incidente. Coinvolto anche un altro mezzo, un furgone con a bordo un 25enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Daniele De Martino ferito in maniera meno grave, è stato trasportato all'ospedale di Enna dove adesso sarà sottoposto a un intervento, così come si legge sulla sua pagina Facebook. Molto apprezzato tra gli amanti del neomelodico, Daniele De Martino, è anche uno degli interpreti, insieme al nisseno Francesco D'Aleo, del brano "Bella Bionda", che su youtube ha raggiunto 70 milioni di visualizzazioni.

