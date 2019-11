Cronaca 3123

Scontro frontale tra due auto sulla Ss117 bis: 4 feriti, il più grave è al Sant'Elia di Caltanissetta

Due i feriti in codice rosso, il più grave è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia, l'altro all'ospedale di Enna

Rita Cinardi

11 Novembre 2019 12:59

Scontro frontale tra due auto, questa mattina sulla Ss117 bis, la strada che porta da Enna a Piazza Armerina. Il bilancio è di quattro feriti. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Due i feriti in codice rosso, il più grave è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia, l'altro all'ospedale di Enna. Qui è stato trasferito anche un terzo ferito in codice giallo, mentre il quarto paziente è stato trasportato a Piazza Armerina. Sul posto la polizia che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Ignote al momento le generalità dei soggetti coinvolti nell'incidente. (Foto Seguo News)

