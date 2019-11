Cronaca 493

Scontro frontale sulla Caltanissetta-Agrigento: tre feriti trasportati al Sant'Elia

Sul posto i poliziotti della sezione Volanti per i rilievi e i carabinieri per la viabilità

Redazione

19 Novembre 2019 19:54

Scontro frontale sulla Ss 640 Caltanissetta-Agrigento all'altezza dell'uscita per Delia oggi pomeriggio intorno alle 19. L'impatto frontale è avvenuto tra due auto, una Mercedes e un'Alfa Romeo 159. Tre i feriti trasportati dagli operatori del 118, con due ambulanze, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, due in codice giallo e uno in codice verde. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti per i rilievi e i carabinieri per la viabilità. (Foto Seguo News)

