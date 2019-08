Cronaca 720

Scontro con stormo di gabbiani: aereo russo fa atterraggio d'emergenza su un campo di grano

Tragedia sfiorata grazie all'atterraggio: a bordo c'erano 226 passeggeri. Solo 23 feriti, inclusi nove bambini

15 Agosto 2019 11:36

Atterraggio di emergenza per un Airbus A321 della compagnia Ural Airlines. L'atterraggio, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, è avvenuto in un campo di grano nelle vicinanze dell'aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca. L'aereo era in volo tra Mosca e Simferopol.

Il bilancio parla di 23 feriti, inclusi nove bambini tra i due e i nove anni.





Secondo i dati preliminari della Federal Air Transport Agency, a bordo dell'aeromobile erano presenti 226 passeggeri e sette membri dell'equipaggio.



Dopo essere decollato, l'aereo si è scontrato con uno stormo di gabbiani.



