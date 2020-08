Cronaca 395

Scomparsa da Bagheria, da 15 giorni non si hanno più notizie. L'appello dei familiari

"Torna a casa Dora. Non ti devi preoccupare di nulla. Qualunque problema si risolve", è il messaggio dei familiari

Redazione

22 Agosto 2020 10:20

Nessuna notizia ormai da 15 giorni di Dora D’Asta, 23 anni, scomparsa da Bagheria. Cresce la paura per una storia che è diventata una giallo anche se la pista privilegiata dagli investigatori è che la ragazza si sia allontanata volontariamente.Il padre Vincenzo, la mamma Grazia, e Piero, il fratello gemello di Dora, come si legge in un articolo di Martino Grasso sul Giornale di Sicilia in edicola, dopo i primi giorni di attesa hanno deciso di rompere il silenzio rivolgendo appelli, anche attraverso le reti televisive nazionali, affinché qualcuno possa dare delle notizie utili per ritrovarla.

"Torna a casa Dora. Non ti devi preoccupare di nulla. Qualunque problema si risolve", è il messaggio dei familiari. Venerdì 7 agosto aveva detto ai genitori che sarebbe andata ad una festa in un lido a Trabia. La cella del suo telefonino è stata individuata per l’ultima volta quella stessa sera a Messina. Poi nessuna traccia.



Nessuna notizia ormai da 15 giorni di Dora D’Asta, 23 anni, scomparsa da Bagheria. Cresce la paura per una storia che è diventata una giallo anche se la pista privilegiata dagli investigatori è che la ragazza si sia allontanata volontariamente.Il padre Vincenzo, la mamma Grazia, e Piero, il fratello gemello di Dora, come si legge in un articolo di Martino Grasso sul Giornale di Sicilia in edicola, dopo i primi giorni di attesa hanno deciso di rompere il silenzio rivolgendo appelli, anche attraverso le reti televisive nazionali, affinché qualcuno possa dare delle notizie utili per ritrovarla.

"Torna a casa Dora. Non ti devi preoccupare di nulla. Qualunque problema si risolve", è il messaggio dei familiari. Venerdì 7 agosto aveva detto ai genitori che sarebbe andata ad una festa in un lido a Trabia. La cella del suo telefonino è stata individuata per l’ultima volta quella stessa sera a Messina. Poi nessuna traccia.



Dipendente muore d’infarto, colleghi coprono il corpo per non chiudere il negozio

News Successiva Incubo Coronavirus,in Italia mille contagi in un giorno: l'ombra di nuove chiusure

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare