Cronaca 149

Scommettitore seriale catanese minacciava di morte i calciatori: denunciato

Le indagini sono scattate dall'esposto di un giocatore del Monza, in ritiro ad Alessandria in vista della partita con la Juventus U-23.

Redazione

12 Dicembre 2019 11:40

Reperiva sui social i cellulari dei calciatori e li minacciava di morte perché facessero perdere la loro squadra nelle partite sui cui scommetteva. Un 25enne di Palagonia, in provincia di Catania, è stato denunciato dai carabinieri di Alessandria, che nella sua abitazione hanno sequestrato telefoni e schede sim. Tentata estorsione pluriaggravata l'accusa nei suoi confronti.

Le indagini sono scattate dall'esposto di un giocatore del Monza, in ritiro ad Alessandria in vista della partita con la Juventus U-23. "Avvisa tutta la difesa che la partita si deve perdere", altrimenti "ti puoi considerare un morto che cammina", è il tenore dei messaggi ricevuti dal calciatore prima della partita, vinta 4-1 dal Monza. Analoga denuncia è stata presentata dalla società di Silvio Berlusconi alla Figc e alla Lega Pro.

Le indagini hanno permesso di accertare altri due episodi analoghi, nei confronti di due calciatori di Pro vercelli e Viterbese.



