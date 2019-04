Cronaca 143

Scommesse clandestine a Gela: un denunciato dalla polizia

Al titolare dell’esercizio sono state anche contestate le violazioni amministrative inerenti, la raccolta di scommesse con giocate inferiori a due euro

Redazione

11 Aprile 2019 12:58

I poliziotti della squadra amministrativa del Commissariato di Gela, nel periodo concomitante le festività pasquali, hanno eseguito mirate attività di controllo, al fine di contrastare il diffuso fenomeno degli illeciti in materia di scommesse clandestine. Gli agenti, nel corso di tali controlli, in collaborazione con personale dell’ufficio monopoli della Sicilia – sezione operativa territoriale di Caltanissetta, hanno riscontrato illeciti di natura penale e amministrativa in materia di giochi e scommesse. L’esercizio svolgeva attività organizzata finalizzata alla raccolta di scommesse tramite un bookmaker operante all’estero non autorizzato dall’autorità italiana. Al titolare dell’esercizio sono state anche contestate le violazioni amministrative inerenti, la raccolta di scommesse con giocate inferiori a due euro. I controlli proseguono nella città di Gela e nel territorio della provincia.

