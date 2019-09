Politica 1326

Scissione Pd, l'adesione di Daniela Cardinale a "Italia Viva" sarebbe stata respinta

La notizia non è ancora ufficiale ma sembra che qualcosa di ufficiale sia già stato messo nero su bianco dagli uffici del nuovo gruppo politico

23 Settembre 2019 18:48

‘No, grazie. Va bene così’. Italia Viva, il gruppo dei renziani neo costituito alla Camera ed al Senato avrebbe respinto la richiesta di Daniela Cardinale di adesione. La figlia dell’ex ministro leader di Sicilia Futura e da sempre alleato dei renziani in Sicilia, eletta nelle fila del Pd dove fu candidata proprio grazie a Renzi ed ai suoi ma ‘fuggita’ dal partito subito dopo l’elezione, resterà nel gruppo misto.La notizia non è ancora ufficiale ma sembra che qualcosa di ufficiale sia già stato messo nero su bianco dagli uffici del nuovo gruppo politico. Per il momento, però, si deve parlare di indiscrezioni. Autorevoli, affidabili ma indiscrezioni. (Manlio Viola, blogsicilia.it - L'articolo completo a questo link https://www.blogsicilia.it/palermo/la-cardinale-non-sara-una-renziana-di-italia-viva-storia-di-un-amore-politico-gia-finito/499314/)



