Politica 65

Sciopero dell'Ansa, Miccichè: "Presidio di informazione qualificata, solidarietà ai giornalisti"

L'Ansa, assieme a tutte le altre agenzie e mezzi di informazione, sono presidi fondamentali, in particolare nell'attuale fase dell'emergenza Covid-19

Redazione

15 Maggio 2020 17:33

"Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Ars ai giornalisti dell'Ansa in sciopero contro l'ipotesi del ricorso ad ammortizzatori sociali. L'Ansa, assieme a tutte le altre agenzie e mezzi di informazione, sono presidi fondamentali, in particolare nell'attuale fase dell'emergenza Covid-19, rappresentando un tipo d’informazione qualificata, grazie a professionisti che verificano ogni tipo di notizia".

Così, in una nota, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.



"Mi auguro - conclude Miccichè - che questa situazione si sblocchi in maniera tale da potere garantire ai cronisti di continuare a svolgere il proprio lavoro".



"Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Ars ai giornalisti dell'Ansa in sciopero contro l'ipotesi del ricorso ad ammortizzatori sociali. L'Ansa, assieme a tutte le altre agenzie e mezzi di informazione, sono presidi fondamentali, in particolare nell'attuale fase dell'emergenza Covid-19, rappresentando un tipo d’informazione qualificata, grazie a professionisti che verificano ogni tipo di notizia".

Così, in una nota, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.



"Mi auguro - conclude Miccichè - che questa situazione si sblocchi in maniera tale da potere garantire ai cronisti di continuare a svolgere il proprio lavoro".



Sciopero dell’Ansa, Armao: "Solidarietà ai giornalisti, auspico punto di incontro con l’azienda"

News Successiva Italia Nostra, Leandro Janni: "Affidando i Beni Culturali alla Lega Musumeci tradisce la dignità storica e civile della Sicilia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare