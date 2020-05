Politica 59

Sciopero dell’Ansa, Armao: "Solidarietà ai giornalisti, auspico punto di incontro con l’azienda"

L'Agenzia nazionale di stampa ha da sempre garantito qualità e competenza, ha detto l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao

Redazione

15 Maggio 2020 17:52

“Nel giorno del 74esimo anniversario dell'Autonomia siciliana, esprimo solidarietà alla redazione dell'Ansa e a quella siciliana in particolare, in un momento di difficoltà dei rapporti tra i giornalisti e l'Azienda. L'Agenzia nazionale di stampa ha da sempre garantito qualità e competenza, anche nella trattazione di temi di natura economico-finanziaria, rendendoli accessibili ai lettori. Mi auguro che l'Azienda e i giornalisti, in una fase così delicata per l'Informazione, riescano a trovare un punto di incontro". Così, in una nota, il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao.

“Nel giorno del 74esimo anniversario dell'Autonomia siciliana, esprimo solidarietà alla redazione dell'Ansa e a quella siciliana in particolare, in un momento di difficoltà dei rapporti tra i giornalisti e l'Azienda. L'Agenzia nazionale di stampa ha da sempre garantito qualità e competenza, anche nella trattazione di temi di natura economico-finanziaria, rendendoli accessibili ai lettori. Mi auguro che l'Azienda e i giornalisti, in una fase così delicata per l'Informazione, riescano a trovare un punto di incontro". Così, in una nota, il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao.

Orgoglio Nisseno: "Comune inadempiente sulla questione 'Piano Geraci', è giunto il tempo che venga risolta"

News Successiva Sciopero dell'Ansa, Miccichè: "Presidio di informazione qualificata, solidarietà ai giornalisti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare