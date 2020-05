Attualita 265

Sciopero Ansa, solidarietà di Musumeci ai giornalisti: "Con i suoi 75 anni di vita, rappresenta un punto di riferimento"

Il presidente della Regione auspica che le parti possano trovare un'intesa, superando così questa fase di contrapposizione

Redazione

16 Maggio 2020 20:44

«Con i suoi 75 anni di vita, l’Ansa rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutto il sistema dell’informazione in Italia. Desidero esprimere, a nome del governo della Regione, tutta la mia vicinanza e solidarietà ai giornalisti e ai collaboratori dell'agenzia di stampa, costretti a uno sciopero di due giorni dopo la decisione dell'editore di tagliare diverse posizioni contrattuali. Queste misure, anche se necessarie per far quadrare i conti, rischiano di rappresentare un'ulteriore mortificazione per i lavoratori che hanno sempre dimostrato serietà e professionalità. Ma anche di impoverire la qualità e la quantità del servizio offerto, in un momento storico nel quale, invece, per combattere la disinformazione è richiesta una sempre maggiore affidabilità delle fonti. Auspico, pertanto, che le parti possano trovare un'intesa, superando così questa fase di contrapposizione». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumec

