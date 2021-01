Cronaca 428

Sciame sismico nel catanese, nella notte di San Silvestro la terra torna a tremare: la scossa più forte è stata 3.8 della scala Richter

umerose le chiamate ai vigili del fuoco, non si segnalano danni né a cose né a persone. Epicentro a Ragalna

Redazione

01 Gennaio 2021 10:49

Paura nel Catanese per uno sciame sismico che ha caratterizzato la notte di San Silvestro. A partire dalle ore 20.59 si sono susseguite numerose scosse, almeno una decina, sismiche di intensità crescente con epicentro a Nord Est da Ragalna, nell’area etnea. La scossa più forte è stata di intensità 3.8 della scala Richter. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, non si segnalano danni né a cose né a persone.La terra ha tremato anche all'antivigilia di Natale in tutta la Sicilia Orientale con centinaia di persone che hanno passato la notte dopo una forte scossa di magnitudo 4.4 chiaramente avvertita anche nelle province di Ragusa e Caltanissetta. Il sisma era stato registrato in mare al largo della costa ragusana, ad una profondità di 30 chilometri, percepito persino nel palermitano.



