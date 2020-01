Cronaca 321

Schianto sulla Gela - Catania, morta la gelese Angela Attardi: aveva 41 anni. Ferite altre due persone

L’auto sulla quale viaggiavano due donne ed un uomo, che era alla guida, avrebbe violentemente impattato contro il guardrail che delinea la carreggiata

23 Gennaio 2020 21:19

E’ di un morto e di due feriti il bilancio del tragico incidente autonomo avvenuto sulla SS 417 Catania–Gela in territorio di Caltagirone nel pomeriggio di oggi. L’auto sulla quale viaggiavano due donne ed un uomo, che era alla guida, tutti originari di Gela, per cause ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Ps di Caltagirone, che hanno effettuato i rilievi del caso, avrebbe violentemente impattato contro il guardrail che delinea la carreggiata. La vettura, una Fiat bravo, ha concluso la sua corsa, capottando, su un terreno agricolo a ridosso della carreggiata. Angela Attardi, 41 anni, di Gela che era seduta sul sedile posteriore, per la violenza dell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo perdendo la vita sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza nel nosocomio di Caltagirone e non sembrerebbero in pericolo di vita.



I Vigili del Fuoco di Caltagirone, prontamente intervenuti sul posto, hanno estratto i feriti dalle lamiere permettendo ai sanitari del 118 di mettere in sicurezza i feriti. Vani sarebbero stati i tentativi di rianimazione della Attardi, morta a seguito delle ferite riportate nel tragico impatto. Dopo una parziale chiusura della statale per consentire gli adeguati soccorsi e i rilievi e dopo la rimozione dei detriti e dei rottami dalla carreggiata da parte del personale dell’Anas, la SS417 è stata riaperta regolarmente al traffico veicolare in entrambe le direzioni.



