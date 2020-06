Cronaca 868

Schianto in autostrada ad Arezzo, arrestato il papà delle due bimbe morte: hanno perso la vita anche i nonni

Sette i feriti, tra cui anche due minori. Al conducente sono stati fatti solo accertamenti in ospedale

Redazione

06 Giugno 2020 20:20

È accusato di omicidio stradale plurimo il papà delle due bimbe morte nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla A1 in direzione sud tra Arezzo e Monte San Savino. L'uomo al volante del veicolo è stato arrestato questa notte.Oltre alle bimbe di dieci mesi e di dieci anni, hanno perso la vita anche i genitori del capofamiglia di nazionalità rumena. Sette i feriti, tra cui anche due minori. Al conducente sono stati fatti solo accertamenti in ospedale. Sul luogo della tragedia il Pm Roberto Rossi.Proseguono le indagini di magistratura e polizia stradale per capire l’esatta dinamica del sinistro



