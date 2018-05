Cronaca 937

Schiamazzi notturni, bottiglie e cartacce ovunque: in viale Sicilia è "guerra" tra adolescenti e residenti

La denuncia arriva dagli abitanti della zona ormai stanchi del fatto che nessuno si preoccupa di ripulire

Redazione

28 Maggio 2018 19:24

Galllery

Bevono fino a tarda sera sulle scalinate o sulle panchine, fanno comitiva e si divertono. Giovanissimi, molti sono ancora minori che, ogni giorno, così come hanno fatto i loro genitori quando avevano la loro età si riuniscono per passare le serate insieme. Peccato che però nessuno di loro si preoccupi di ripulire gettando via le bottiglie di birra, le lattine, cartacce e vaschette di patatine appena consumate. Ed è proprio questo che denunciano i residenti di viale Sicilia ormai sul piede di guerra. "Quello che troviamo la mattina - ha detto un residente che ha inviato un'ampia documentazione fotografica alla nostra redazione - è indescrivibile. I ragazzi hanno diritto a divertirsi, è vero, ma dovrebbero anche imparare un po' di educazione civica. Non solo. Molti di loro non hanno ancora compiuto 18 anni e bevono già alcolici. La sera si sentono urla e schiamazzi. Per questo chiediamo un maggiore controllo".

