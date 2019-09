Cronaca 6966

Schiacciato da una lastra di cemento mentre lavorava: giovane trasportato al Sant'Elia in gravi condizioni

Si tratta di un ragazzo di 24 anni. Stava effettuando dei lavori di riparazione di un viadotto

Rita Cinardi

20 Settembre 2019 15:59

Grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11.30 sulla A19 nei pressi di Enna. Un giovane di 24 anni, di Polizzi Generosa, G.C. le iniziali, stava lavorando, insieme al padre, alla riparazione del viadotto “Mulini”, al km 112 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” quando è rimasto schiacciato da una lastra di cemento. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Il ventiquattrenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Il giovane ha riportato diverse fratture ed una emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravissime. Attualmente è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. "Anas - si legge nella nota della società del Gruppo FS Italiane - ha predisposto tutte le misure necessarie al fine di collaborare con le Forze dell’Ordine per l’accertamento delle dinamiche dell’incidente".







