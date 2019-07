Cronaca 796

Caltanissetta, esche avvelenate nel quartiere Stazzone. Un cane morto in via Pio La Torre

L'esca era un wurstel. La Polizia municipale sta verificando in queste ore l'eventuale presenza di altri bocconi avvelenati nella zona

16 Luglio 2019 15:48

La Polizia municipale è intervenuta lunedì sera in via Pio La Torre per la segnalazione di un cane deceduto per avvelenamento, ipotesi corroborata da una prima ispezione dai medici veterinari dell'Asp giunti sul posto. L'esca era un wurstel. La Polizia municipale sta verificando in queste ore l'eventuale presenza di altri bocconi avvelenati nella zona; contemporaneamente sono stati affissi degli avvisi nelle strade del quartiere per informare la cittadinanza. In attesa di ricevere i risultati delle analisi definitive che dovranno confermare o meno la morte per avvelenamento, si invitano i proprietari di cani che sono soliti portare gli animali a passeggio a prestare la dovuta attenzione.

