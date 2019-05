Eventi 155

"ScattiAmo la Settimana Santa", premiati a Caltanissetta i vincitori della mostra dedicata a Nicola Pirrone

Il concorso è stato organizzato dalla Pro Loco. In molti hanno voluto condividere i loro scatti più significativi della tradizione nissena

Redazione

29 Maggio 2019 20:26

In data 28 Maggio presso l'Info Point della Pro Loco di Caltanissetta, si è svolta la premiazione della Mostra- Concorso "ScattiAmo la Settimana Santa 2019- Memorial Nicola Pirrone". Si è trattato di una mostra che ritrae i momenti più emozionanti della nostra Settimana Santa e quest'anno è stata dedicata al caro amico e socio della Pro Loco Nicola Pirrone, venuto a mancare prematuramente lo scorso anno. Al concorso hanno partecipato attivamente numerosi cittadini che hanno voluto condividere i loro scatti più significativi della tradizione nissena durante il periodo pasquale. Grazie ai voti della giuria popolare, sono stati decretati i vincitori secondo la seguente graduatoria:

Voti : 102 Viva ‘a misericordia di Di’ – Marcello Giugno

92 Il futuro di una antica tradizione – Felice Stuppia

78 Il figlio – Giuseppe Arena

76 L’Urna – Ludovica Macaluso

62 La Scinnenza – Giuseppe Arena

52 ‘A Scinnenza – Erika Meli

50 La Veronica – Ludovica Macaluso

48 Via Crucis – Luca Miccichè

44 Silenzio - Giuseppe Arena

36 La croce, trono regale di Cristo – Liliana Bellomo

36 La forza della fede – Filippo Palermo

34 Il Cristo Nero detto Il Signore della Città – Salvatore La Placa

34 La veronica – Salvatore La Placa

23 Il Portabandiera – Liliana Bellomo

19 Calvario – Luca Miccichè

18 Il Capitano nel corteo – Liliana Librizzi

15 L’Angelo della Sacra Urna – Mara Librizzi

13 Particolare di passione – Chiara Corinne Amico

12 Ecce Homo – Mara Librizzi

10 LA Scinnenza – Mara Librizzi

7 La cattura alla via Crucis – Floriana Amico

6 Aspettando la Domenica delle Palme – Floriana Amico

5 Particolare di ‘A Scinnenza – Floriana Amico

4 Intrecciando la corona del dolore – Chiara Corinne Amico

4 Zoom di Gesù Nazareno – Chiara Corinne Amico



I primi tre classificati, Marcello Giugno, Felice Stuppia e Giuseppe Arena, sono stati premiati dal presidente della Pro loco di Caltanissetta, Giuseppe D’Antona, dal vicepresidente Antonio Lo Celso e dalla moglie di Nicola Pirrone, Rita Ristuccia e dal Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Grazia Giammusso, che ha portato, presente anche l'assessore Luciana Camizzi, i saluti dell’Amministrazione comunale.

La giuria della critica, composta dai fotografi professionisti nisseni Lillo Miccichè, Diego Avanzato e Patrizio Curatolo, non ha ritenuto di decretare alcun vincitore poiché è stato valutato che le foto, se pur di buona fattura non ritraessero il rapporto tra la gente e le processioni.

Il Presidente della Pro Loco ha ringraziato i partecipanti preannunciando che anche il prossimo anno si procederà al rifacimento del concorso, con modalità innovative che saranno preannunciate già dal mese di ottobre.







In data 28 Maggio presso l'Info Point della Pro Loco di Caltanissetta, si è svolta la premiazione della Mostra- Concorso "ScattiAmo la Settimana Santa 2019- Memorial Nicola Pirrone". Si è trattato di una mostra che ritrae i momenti più emozionanti della nostra Settimana Santa e quest'anno è stata dedicata al caro amico e socio della Pro Loco Nicola Pirrone, venuto a mancare prematuramente lo scorso anno. Al concorso hanno partecipato attivamente numerosi cittadini che hanno voluto condividere i loro scatti più significativi della tradizione nissena durante il periodo pasquale. Grazie ai voti della giuria popolare, sono stati decretati i vincitori secondo la seguente graduatoria:

Voti : 102 Viva ‘a misericordia di Di’ – Marcello Giugno

92 Il futuro di una antica tradizione – Felice Stuppia

78 Il figlio – Giuseppe Arena

76 L’Urna – Ludovica Macaluso

62 La Scinnenza – Giuseppe Arena

52 ‘A Scinnenza – Erika Meli

50 La Veronica – Ludovica Macaluso

48 Via Crucis – Luca Miccichè

44 Silenzio - Giuseppe Arena

36 La croce, trono regale di Cristo – Liliana Bellomo

36 La forza della fede – Filippo Palermo

34 Il Cristo Nero detto Il Signore della Città – Salvatore La Placa

34 La veronica – Salvatore La Placa

23 Il Portabandiera – Liliana Bellomo

19 Calvario – Luca Miccichè

18 Il Capitano nel corteo – Liliana Librizzi

15 L’Angelo della Sacra Urna – Mara Librizzi

13 Particolare di passione – Chiara Corinne Amico

12 Ecce Homo – Mara Librizzi

10 LA Scinnenza – Mara Librizzi

7 La cattura alla via Crucis – Floriana Amico

6 Aspettando la Domenica delle Palme – Floriana Amico

5 Particolare di ‘A Scinnenza – Floriana Amico

4 Intrecciando la corona del dolore – Chiara Corinne Amico

4 Zoom di Gesù Nazareno – Chiara Corinne Amico



I primi tre classificati, Marcello Giugno, Felice Stuppia e Giuseppe Arena, sono stati premiati dal presidente della Pro loco di Caltanissetta, Giuseppe D’Antona, dal vicepresidente Antonio Lo Celso e dalla moglie di Nicola Pirrone, Rita Ristuccia e dal Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Grazia Giammusso, che ha portato, presente anche l'assessore Luciana Camizzi, i saluti dell’Amministrazione comunale.

La giuria della critica, composta dai fotografi professionisti nisseni Lillo Miccichè, Diego Avanzato e Patrizio Curatolo, non ha ritenuto di decretare alcun vincitore poiché è stato valutato che le foto, se pur di buona fattura non ritraessero il rapporto tra la gente e le processioni.

Il Presidente della Pro Loco ha ringraziato i partecipanti preannunciando che anche il prossimo anno si procederà al rifacimento del concorso, con modalità innovative che saranno preannunciate già dal mese di ottobre.







Caltanissetta, al liceo classico "R. Settimo" va in scena la tragedia di Shakespeare "Julius Caesar" interpretata in lingua origine

News Successiva Torna a Caltanissetta il "Giro di Sicilia": oltre 250 le auto storiche che sfileranno in tutta l'isola

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews