Festa del grano, sbandieratori di Gela si esibiscono per le strade di Ramacca

Per l'occasione, appena giunti nella piazza del paese, gli sbandieratori hanno inscenato una spettacolare coreografia

10 Settembre 2019 14:26

Domenica scorsa un gruppo di sbandieratori di Gela si è esibito per le strade di Raddusa in occasione della 25^ Festa del Grano per l'occasione appena arrivati nella piazza del paese gli Sbandieratori hanno intrattenuto tutte le persone con una bellissima coreografia dove le bandiere, accarezzate da un leggero vento, volteggiavano in aria creando delle magnifiche figure. Tra i forti applausi e le innumerevoli foto fatte il gruppo ha ricevuto una targa ricordo della giornata, consegnata direttamente dalle mani dell'assessore Pagana Carmela, ringraziamo il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale per la bellissima giornata passata insieme.Questi i nomi:

Valter Miccichè, Steven Miccichè, Luigi Maria Nasonte, Ferdinando Baldacchino, Alessandro Guarnera, Pino Lentini, Simone Brentino, Salvatore Spinello, Roberto Virdiano, Gabriele Cassarà (Tamburino)





