Santa Caterina Villarmosa, positivo al covid-19 va a trovare la madre: denunciato dai carabinieri

A Caltanissetta invece sono stati sanzionati dai carabinieri due ragazzi trovati in giro senza mascherine

Rita Cinardi

11 Novembre 2020 10:57

Positivo al covid-19 esce da casa per andare a trovare la madre. I carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa hanno denunciato un uomo di 52 anni che ha violato la misura della quarantena obbligatoria. L'uomo pur sapendo di essere positivo, e a conoscenza del fatto che doveva rimanere in casa, è andato a trovare la madre che invece era negativa. A Caltanissetta invece sono stati sanzionati dai carabinieri due ragazzi trovati in giro per il centro storico senza le mascherine che non avevano nemmeno portato dietro. Per i due giovani è scattata una sanzione da 400 euro ciascuno.

