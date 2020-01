Politica 436

Santa Caterina, viabilità a rischio in via Risorgimento da quando c'è la deviazione sulla A19. L'allarme del M5S

Il Meet Up chiede misure urgenti e adeguate alla sicurezza e all'incolumità delle persone lungo la via Risorgimento per ridurre al minimo la possibilità di incidenti fino alla riapertura del tratto dell'A19 interrotto

Redazione

18 Gennaio 2020 13:06

Il Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa rende noto di aver scritto al Sindaco dper sensibilizzare l'amministrazione del problema che oggi preoccupa la cittadinanza caterrinese e cioè la viabilità nella via Risorgimento da quando il tratto autostradale della A19 è interdetto ai mezzi pesanti da Resuttano a Ponte 5 Archi.Si chiedono misure urgenti e adeguate alla sicurezza e all'incolumità delle persone lungo la via Risorgimento per ridurre al minimo la possibilità di incidenti fino alla riapertura del tratto dell'A19 interrotto.

Nello stessa nota si chiede di essere autorizzati a mettere tre cartelli delle dimensioni di 70x100 cm con la scritta “ATTENZIONE RALLENTARE”(riportato di seguito), lungo la via risorgimento (lato dei numeri civici dispari), per sensibilizzare i camionisti che percorrono la suddetta strada ad alta velocità.

Il Meet Up del Movimento 5 Stelle adesso attende una risposta urgente da parte del Sindaco.



Il Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa rende noto di aver scritto al Sindaco dper sensibilizzare l'amministrazione del problema che oggi preoccupa la cittadinanza caterrinese e cioè la viabilità nella via Risorgimento da quando il tratto autostradale della A19 è interdetto ai mezzi pesanti da Resuttano a Ponte 5 Archi.Si chiedono misure urgenti e adeguate alla sicurezza e all'incolumità delle persone lungo la via Risorgimento per ridurre al minimo la possibilità di incidenti fino alla riapertura del tratto dell'A19 interrotto.

Nello stessa nota si chiede di essere autorizzati a mettere tre cartelli delle dimensioni di 70x100 cm con la scritta “ATTENZIONE RALLENTARE”(riportato di seguito), lungo la via risorgimento (lato dei numeri civici dispari), per sensibilizzare i camionisti che percorrono la suddetta strada ad alta velocità.

Il Meet Up del Movimento 5 Stelle adesso attende una risposta urgente da parte del Sindaco.



News Successiva Santa Caterina, Enzo Castrenze eletto alla guida del movimento politico "Gran Sicilia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare