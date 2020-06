Politica 359

Santa Caterina, nuove adesioni a Forza Italia. Mancuso (FI): Siamo sempre più numerosi perchè vicini al territorio"

L'assessore comunale di Santa Caterina, Giuseppe Natale e il consigliere Giuseppe Porcello, aderiscono al partito

Redazione

19 Giugno 2020 09:07

Cresce la compagine di Forza Italia in provincia di Caltanissetta: l'assessore comunale di Santa Caterina Villarmanosa, Giuseppe Natale e il consigliere Giuseppe Porcello, aderiscono al partito coordinato nel territorio provinciale dal deputato regionale, on. Michele Mancuso. Ad accogliere l'adesione e dare il benvenuto, oltre al Parlamentare azzurro, anche l'avv. Pietro Milano commissario azzurro a Caltanissetta e originario di Santa Caterina."I forzisti in provincia sono sempre più numerosi e sempre più entusiasti - dichiara l'on. Mancuso. Non si risparmiano per il rilancio del territorio. Nei prossimi giorni mi recherò in visita ufficiale presso il Comune, il cui sindaco Antonino Fiaccato si è sempre contraddistinto per le battaglie a difesa dell’entroterra nisseno".



Cresce la compagine di Forza Italia in provincia di Caltanissetta: l'assessore comunale di Santa Caterina Villarmanosa, Giuseppe Natale e il consigliere Giuseppe Porcello, aderiscono al partito coordinato nel territorio provinciale dal deputato regionale, on. Michele Mancuso. Ad accogliere l'adesione e dare il benvenuto, oltre al Parlamentare azzurro, anche l'avv. Pietro Milano commissario azzurro a Caltanissetta e originario di Santa Caterina."I forzisti in provincia sono sempre più numerosi e sempre più entusiasti - dichiara l'on. Mancuso. Non si risparmiano per il rilancio del territorio. Nei prossimi giorni mi recherò in visita ufficiale presso il Comune, il cui sindaco Antonino Fiaccato si è sempre contraddistinto per le battaglie a difesa dell’entroterra nisseno".



News Successiva Santa Caterina, viabilità a rischio in via Risorgimento da quando c'è la deviazione sulla A19. L'allarme del M5S

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare