Santa Caterina, Enzo Castrenze eletto alla guida del movimento politico "Gran Sicilia"

Nominato il nuovo direttivo. il gelese Paolo Scicolone sarà vice presidente. Il consiglio ha ringraziato l'uscente presidente Roberto La Rosa

26 Agosto 2019 11:15

Il Consiglio Direttivo del Movimento Politico Gran Sicilia si è riunito presso la sede operativa di Santa Caterina Villarmosa per deliberare in merito alle dimissioni del Presidente Roberto La Rosa e alle nuove nomine del direttivo stesso, oltre a varie ed eventuali.

Il Consiglio ha accettato le dimissioni dell'avvocato Roberto La Rosa, che resta comunque membro del Consiglio Direttivo e all'unanimità ha votato Presidente del Movimento Gran Sicilia,Enzo Castrenze Cassata e vice presidente Paolo Scicolone.

Il Consiglio ha espresso profonda gratitudine a Roberto La Rosa per il grande lavoro svolto fin qui e per l'impegno assunto solennemente a voler continuare, con lo stesso spirito e la stessa passione, la sua azione politica per l'indipendenza della Sicilia, come ha sempre fatto da oltre un quarantennio nella qualità di "Soldato" attivista, come Lui stesso ama definirsi.

Oltretutto onorando l'impegno assunto con gli elettori Siciliani all'indomani dell'esperienza di Candidato alla Presidenza della Regione.



