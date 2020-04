Cronaca 2747

Santa Caterina Villarmosa, anziano trovato morto nella sua casa di campagna: sarà eseguito il tampone

Ieri è intervenuta la polizia che ha trovato il cadavere nel magazzino dell'abitazione. Sul posto è intervenuto il medico legale

Redazione

25 Aprile 2020 11:03

Un 82enne di Santa Caterina Villarmosa è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di campagna in contrada Mustogiunto. L'uomo, che era solito raggiungere il paese con la sua motoape, non è stato più visto. Ieri è intervenuta la polizia che ha trovato il cadavere nel magazzino dell'abitazione. Sul posto è intervenuto il medico legale. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il corpo è stato portato all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia per eseguire un tampone post mortem. (Foto Archivio)

