Attualita 154

Santa Caterina, al Comune si va verso la stabilizzazione dei lavoratori precari

I lavoratori dovrebbero essere stabilizzati entro la fine dell'anno. Soddisfazione è stata espressa dalla Snalv Confsal

Redazione

09 Ottobre 2019 20:07

Lo SNALV Confsal, rappresentato dal responsabile enti locali Salvatore Lombardo e dal segretario territoriale provincia Manuel Bonaffini, esprime grande soddisfazione per gli impegni assunti dal Sindaco Antonino Ficcato e dai vertici burocratici del Comune di Santa Caterina, per stabilizzare i dieci dipendenti precari entro il mese di novembre e comunque entro l’anno. Quello di oggi è stato vero un incontro importante che ha stabilito una vota per tutte date e l’iter amministrativo che sarà seguito per raggiungere finalmente l’obiettivo della assunzione di ruolo dei predetti dipendenti. In particolare dopo l’approvazione del consuntivo da parte del Consiglio Comunale che avverrà verso la fine del mese di Ottobre, la Giunta finalmente adotterà la relativa delibera di stabilizzazione.

Un traguardo storico per il Comune dopo una lunga e tortuosa vicenda che ha visto i dipendenti in questione assunti prima come “articolisti” e poi con un contratto a tempo determinato.

L’impegno odierno dell’amministrazione è frutto anche delle lotte e mobilitazioni dei lavoratori rappresentati dalla scrivete O.S. e sarà da stimolo alle altre Amministrazioni locali che utilizzano personale precario.



Lo SNALV Confsal, rappresentato dal responsabile enti locali Salvatore Lombardo e dal segretario territoriale provincia Manuel Bonaffini, esprime grande soddisfazione per gli impegni assunti dal Sindaco Antonino Ficcato e dai vertici burocratici del Comune di Santa Caterina, per stabilizzare i dieci dipendenti precari entro il mese di novembre e comunque entro l’anno. Quello di oggi è stato vero un incontro importante che ha stabilito una vota per tutte date e l’iter amministrativo che sarà seguito per raggiungere finalmente l’obiettivo della assunzione di ruolo dei predetti dipendenti. In particolare dopo l’approvazione del consuntivo da parte del Consiglio Comunale che avverrà verso la fine del mese di Ottobre, la Giunta finalmente adotterà la relativa delibera di stabilizzazione.

Un traguardo storico per il Comune dopo una lunga e tortuosa vicenda che ha visto i dipendenti in questione assunti prima come “articolisti” e poi con un contratto a tempo determinato.

L’impegno odierno dell’amministrazione è frutto anche delle lotte e mobilitazioni dei lavoratori rappresentati dalla scrivete O.S. e sarà da stimolo alle altre Amministrazioni locali che utilizzano personale precario.



News Successiva Stabilizzazione dei precari storici di Santa Caterina, Bonaffini: "Ad oggi solo promesse e nulla di concreto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews