Sanità siciliana, Mancuso (FI): "Dopo Palermo e Siracusa, anche Gela merita un nuovo e moderno ospedale"

"Coinvolgeremo gli amministratori locali - dice il Parlamentare - i sindaci e tutti coloro che sono rappresentanti istituzionali del sud della provincia nissena"

10 Luglio 2019 10:07

Palermo, 10/07/2019: "Onore e merito al governo regionale e a chi ha immaginato di intraprendere il percorso che porterà alla realizzazione degli ospedali di Siracusa e Palermo. A partire da oggi però è obbligatorio impegnarsi per un nuovo, vero e moderno ospedale nel territorio di Gela. Il comprensorio che include anche Niscemi e Mazzarino merita di essere considerato alla stregua di un territorio quantomeno normale". A riferirlo è il deputato del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, on. Michele Mancuso.



"Coinvolgeremo gli amministratori locali - conclude il Parlamentare - i sindaci e tutti coloro che sono rappresentanti istituzionali del sud della provincia nissena. Confido nelle capacità e disponibilità della direzione aziendale; non dubito altresì che lo stesso governo regionale prenda a cuore una simile ipotesi, la quale rappresenterebbe un balzo in avanti in termini di efficienza, sicurezza e tutela della salute per uno specifico territorio".

