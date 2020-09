Cronaca 1480

San Cataldo, disoccupata trova un portafogli con 1850 euro dentro e lo consegna ai carabinieri

I carabinieri hanno contattato il proprietario, un 27enne, al quale è stato consegnato quanto aveva smarrito

Rita Cinardi

27 Settembre 2020 09:07

Trova un portafogli con 1.850 euro e lo consegna ai carabinieri. Una cifra che avrebbe potuto far gola a tanti. Non è stato così per una donna di San Cataldo che con grande senso civico ha deciso che quei soldi dovevano tornare al legittimo proprietario. La donna, una disoccupata di 30 anni, si è recata alla Tenenza dei Carabinieri per consegnare il portafogli trovato per strada contenente documenti ed effetti personali, nonché 1850 euro in banconote di vario taglio. Immediatamente è stato contattato il proprietario, un 27enne sancataldese, al quale è stato riconsegnato quanto aveva smarrito.



