San Cataldo, sulle orme dell'Abbè Pierre: cinquanta cattolici del "Campo Emmaus" si ritrovano dopo 50 anni

E’ stato non solo un piacevole incontro di amici dopo tanti anni, ma un momento di riflessione su una bellissima esperienza che ha lasciato una traccia indelebile nella vita di ognuno

Redazione

17 Settembre 2019 13:15

Sulle orme dell'Abbé Pierre nell'estate del 1969, 50 giovani cattolici, guidati da un giovane prete "coraggio", infiammarono di entusiasmo la Citta di San Cataldo raccogliendo prodotti di scarto per ricavarne denaro per i più bisognosi.

Ieri 16 Settembre, presso i locali della Chiesa di Roccella, si sono riuniti numerosi partecipanti al gruppo di lavoro del "Campo Emmaus" che aveva avuto la base proprio in quella sede nel lontano 1969, sotto la guida del sacerdote padre Giovanni Galante, allora vice parroco della parrocchia S.Stefano di S.Cataldo.

E’ stato non solo un piacevole incontro di amici dopo tanti anni, ma un momento di riflessione su una bellissima esperienza che ha lasciato una traccia indelebile nella vita di ognuno. In quegli anni i campi Emmaus, ideati dall’Abbé Pierre in Francia,videro protagonisti in Europa migliaia di giovani volontari che decidevano di dedicare una parte delle loro vacanze estive a fare un’esperienza di vita comunitaria, oltre che a produrre un ricavo da destinare ai bisognosi attraverso il recupero e la valorizzazione dei tanti rifiuti e oggetti scartati dalla società dei consumi.

Aiutare il prossimo, impegnarsi per la giustizia sociale e sperimentare la vita comunitaria,seppur per il breve periodo di una settimana, fu nel settembre del ‘69, per quei giovani di allora che “volevano cambiare il mondo”, sull'onda della contestazione sessantottina, un’esperienza entusiasmante! Ma anche i cittadini sancataldesi risposero con gioia, svuotando cantine e soffitte, donando alla cosiddetta "Operazione Emmaus" tonnellate di carta,ferro vecchio, tessuti e materiali inutilizzati che, raccolti presso l’Oratorio Salesiano, venivano ,cerniti,imballati e venduti. Il ricavato venne devoluto ad interventi umanitari. La serata di ieri si è conclusa con la S.Messa celebrata da Padre Giovanni Galante e da Padre Leo Alessi, allora seminarista e volontario del Campo Emmaus.



